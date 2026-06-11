Москва11 июн Вести.Появились кадры последствий удара ВСУ по Краснодару. Видео опубликовано в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.

Ранее сообщалось, что украинские боевики атаковали Краснодар при помощи дронов. Обломки БПЛА попали в многоквартирный жилой дом, из-за чего начался пожар в двух квартирах. Также в результате удара был поврежден фасад здания и выбиты окна, что видно на опубликованных кадрах.

При атаке пострадали два человека, об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.