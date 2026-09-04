09:00 04 сентября 2026 09:06 04.09.2026Сергей КузнецовСиловые структурыВС РФ нанесли массированные удары по портам, судам и объектам ТЭК УкраиныВС РФ нанесли массированные удары по портам, судам и объектам ТЭК УкраиныСледите за новостями:ДзенМаксТелеграмЧитайте такжеВ Цюрихе вручили 36-ю Шнобелевскую премию за странные научные открытия05:57 В оперштабе Кубани сообщили о массированной атаке БПЛА на Сочи и Сириус04:55 Зеленский: Кушнер и Уиткофф подтвердили визиты в Москву и Киев в ближайшее время20:32 3 сенОтказ Клингбайля от фото с Силуановым вызвал недовольство в Вашингтоне19:16 3 сенПод Киевом загорелся крупнейший на Украине завод Coca-Cola18:56 3 сенПашинян сделал заявление по поводу 102-й российской военной базы11:54 3 сенФинский военкор Хейсканен заявил, что Зеленский "слетел с катушек", угрожая РФ11:40 3 сенПутин об урегулировании украинского конфликта: шансы есть11:39 3 сенСиловые структурыНовости МинобороныСВО / спецоперация04.09.2026