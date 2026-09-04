Житель Франции убил детей и тещу, после чего отправил видео преступления жене

Мужчина снял на видео убийство детей и тещи для жены, ушедшей из-за его измены Житель Франции убил детей и тещу, после чего отправил видео преступления жене

Москва4 сен Вести.Во Франции мужчина убил двоих детей и тещу, при этом снял преступление на видео и отправил жене. Об этом сообщает издание Le Figaro.

Трагедия произошла в коммуне Жи департамента Верхняя Сона вечером 2 сентября. По данным издания, мужчина, который находился в процессе развода с женой, совершил эти убийства, когда его 74-летняя теща приехала забрать детей.

Он снял происходящее на видео и отправил его жене, сказав: "Ты это заслужила" рассказал родственник семьи

После произошедшего 42-летний убийца разослал кадры другим родственникам и покончил с собой. Тела двух погибших были найдены в белом фургоне на участке, еще двух – в передвижном доме.

В материале сказано, что семья проживала в передвижном доме рядом со строящимся домом, на участке между виноградником и лесом. По информации издания, супруги принадлежали к общине кочевников.

Родственник семьи рассказал, что жена хотела уйти от этого мужчины, так как несколько месяцев назад муж изменил ей. На некоторое время они помирились и провели лето в Греции, но 2 сентября женщина попросила свою мать забрать детей, сказав: "Я не хочу возвращаться".

На место трагедии выезжали прокурор и мэр, проводится расследование. В четыре школы коммуны для общения с детьми и преподавателями направили психологов.

Информации о состоянии женщины, дети и мать которой были убиты, не приводится.

В августе во Франции нашли тело французского TikTok-блогера Сони Беллиной.