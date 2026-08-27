Во Франции водитель въехал в толпу людей на остановке, двое погибли

Два человека погибли при наезде автомобиля на толпу во Франции Во Франции водитель въехал в толпу людей на остановке, двое погибли

Москва27 авг Вести.Автомобиль намеренно въехал в группу людей около железнодорожного вокзала французского города Кан в Нормандии, два человека погибли. Об этом сообщает радиостанция Ici.

Водитель наехал на людей, ожидавших трамвай, после 22.00 по местному времени. По данным радиостанции, автомобилист сбил прохожих намеренно.

Два человека погибли, также пострадали около 10 человек, некоторые из которых находятся в критическом состоянии говорится в сообщении

Уточняется, что водитель скрылся с места происшествия. Однако позднее его удалось задержать и взять под стражу.

Власти заявили, что произошедшее не рассматривается как теракт. По данным источника радиостанции, следствие рассматривает в качестве основной версии месть после ссоры. Прокуратура продолжает выяснять обстоятельства происшествия.

В конце июля в Берлине также произошел намеренный наезд на людей. Правоохранители классифицировали инцидент как исламистский теракт. Один человек погиб, еще 29 человек получили ранения различной степени тяжести.