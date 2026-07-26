Москва26 июлВести.Полиция Берлина подтвердила ликвидацию подозреваемого в совершении теракта с наездом на группу людей в столице Германии.
Как говорится в заявлении, преступник, влетевший на автомобиле в толпу людей в районе парка Тиргартен в центре Берлина, был застрелен в ходе проведения спецоперации примерно в 18:00 по местному времени (19:00 мск).
Подозреваемый в совершении теракта в Большом Тиргартене был обнаружен на территории садового товарищества в районе Шпандау. По предварительным данным, он побежал в сторону наших сотрудников с холодным оружием в руках, и бойцы берлинского спецназа применили огнестрельное оружие. Несмотря на незамедлительно начатые реанимационные мероприятия, мужчина скончался на местеговорится в сообщении правоохранительных органов в соцсети X
Ранее о том, что подозреваемый в теракте был застрелен полицейскими, сообщила радиостанция RBB.