Полиция Берлина сообщила о ликвидации подозреваемого в теракте в столице ФРГ

Полиция подтвердила ликвидацию подозреваемого в наезде на людей в Берлине Полиция Берлина сообщила о ликвидации подозреваемого в теракте в столице ФРГ

Москва26 июл Вести.Полиция Берлина подтвердила ликвидацию подозреваемого в совершении теракта с наездом на группу людей в столице Германии.

Как говорится в заявлении, преступник, влетевший на автомобиле в толпу людей в районе парка Тиргартен в центре Берлина, был застрелен в ходе проведения спецоперации примерно в 18:00 по местному времени (19:00 мск).

Подозреваемый в совершении теракта в Большом Тиргартене был обнаружен на территории садового товарищества в районе Шпандау. По предварительным данным, он побежал в сторону наших сотрудников с холодным оружием в руках, и бойцы берлинского спецназа применили огнестрельное оружие. Несмотря на незамедлительно начатые реанимационные мероприятия, мужчина скончался на месте говорится в сообщении правоохранительных органов в соцсети X

Ранее о том, что подозреваемый в теракте был застрелен полицейскими, сообщила радиостанция RBB.