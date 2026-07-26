Москва26 июлВести.Подозреваемый в наезде на автомобиле на группу людей в центре Берлина, предположительно, был застрелен в ходе проведения полицейской операции. Об этом сообщает радиостанция RBB.
Уточняется, что операция прошла на территории садового товарищества в районе Шпандау.
Предполагаемый преступник, скрывшийся с места преступления, был застрелен во время полицейской операцииотмечается в сообщении
Радиостанция подчеркивает, что информацию о ликвидации подозреваемого подтверждает МВД. Сейчас полиция устанавливает его личность.
Ранее в МВД ФРГ заявили, что подозреваемый в теракте в Берлине также нападал на прохожих с мачете.