RBB: подозреваемый в теракте в Берлине был застрелен в ходе операции полиции

Подозреваемого в теракте в Берлине застрелили в ходе полицейской операции RBB: подозреваемый в теракте в Берлине был застрелен в ходе операции полиции

Москва26 июл Вести.Подозреваемый в наезде на автомобиле на группу людей в центре Берлина, предположительно, был застрелен в ходе проведения полицейской операции. Об этом сообщает радиостанция RBB.

Уточняется, что операция прошла на территории садового товарищества в районе Шпандау.

Предполагаемый преступник, скрывшийся с места преступления, был застрелен во время полицейской операции отмечается в сообщении

Радиостанция подчеркивает, что информацию о ликвидации подозреваемого подтверждает МВД. Сейчас полиция устанавливает его личность.

Ранее в МВД ФРГ заявили, что подозреваемый в теракте в Берлине также нападал на прохожих с мачете.