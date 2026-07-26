Мерц назвал наезд на толпу в Берлине терактом и пообещал дать жесткий ответ Мерц пообещал дать жесткий ответ на теракт в Берлине

Москва26 июл Вести.Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал наезд на толпу в центре Берлина терактом, вызывающим презрение, и пообещал дать жесткий ответ.

Это и трагическое событие и одновременно презренный поступок заявил Мерц журналистам в Берлине

Канцлер выразил соболезнования жертвам наезда и их родным, квалифицировав случившееся как "террористическое исламистское нападение". Вслед за этим он пообещал, что правительство Германии сделает все возможное для скорейшего задержания преступников, а также примет взвешенные, но решительные меры.

Кроме того, Мерц заявил о намерении дать жесткий ответ экстремистам.

Этим преступникам, этим экстремистам нет места в центре нашего общества. И мы не допустим, чтобы этот яд терроризма и этот яд, направленный против нашей свободы, продолжал распространяться в нашем обществе. Независимо от всех партийных разногласий мы будем защищать свободу нашего общества сказал он

Инцидент произошел поздно вечером 25 июля в районе берлинского парка Тиргартен. В этом месте проходило массовое мероприятие с участием сотен тысяч человек, когда в толпу врезался белый фургон. Машина столкнулась с деревом, после чего водитель покинул салон и скрылся в неизвестном направлении. На данный момент число пострадавших достигло 29 человек, также известно об одном погибшем.