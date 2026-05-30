Мужчина ранил людей ножами и бросился на прибывших полицейских во Франции BFMTV: в пригороде Парижа полицейский застрелил напавшего на людей мужчину

Москва30 мая Вести.Полицейский в пригороде Парижа Бобиньи застрелил мужчину, который с ножами напал на людей. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на полицию Парижа.

По данным телеканала, сотрудники полиции прибыли на вызов из-за жилищного спора, в ходе которого два человека получили ножевые ранения. На месте правоохранители столкнулись с вооруженным мужчиной, который вел себя агрессивно и бросался на полицейских.

Один из сотрудников открыл огонь из служебного оружия, чтобы нейтрализовать нападавшего. Несмотря на помощь медиков, мужчина скончался.

Генеральная инспекция национальной полиции Франции начала расследование, которое должно установить правомерность применения оружия полицейским.