Москва19 авг Вести.Обгоревшие останки французского TikTok-блогера Сони Беллиной найдены на территории виноградника в коммуне Сен-Жиль в департаменте Гар на юге Франции. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на заявление местного прокурора Ним Сесиль Женсак.

Результаты ДНК-экспертизы подтвердили, что личность обнаруженного мертвым и частично обгоревшим… человека действительно совпадает с личностью (блогера. - Прим. ред.) сказано в сообщении

Уточняется, что из-за сильных повреждений специалистам потребовалось несколько дней для установления личности погибшей. После обнаружения тела правоохранители начали расследование по статье "предумышленное убийство". Были арестованы двое подозреваемых.

СМИ пишут, что Соня Беллина пропала еще 10 августа после того, как вечером ушла из дома матери, чтобы встретиться с неким знакомым.

Девушке было 29 лет. На ее аккаунт в соцсети TikTok подписаны более 260 тысяч человек.