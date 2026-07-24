В Таиланде в реке нашли тело 30-летней модели с белым порошком в кармане Рыбак в Таиланде обнаружил плывущее по реке тело 30-летней модели

Москва24 июл Вести.Рыбак из тайской провинции Канчанабури обнаружил тело 30-летней модели, плывущее по реке, сообщается на сайте издания Need To Know.

Мужчина увидел человеческое тело в воде вечером 22 июля и тут же вызвал полицию.

Вскоре выяснилась личность погибшей - ею оказалась 30-летняя популярная модель Суканья Тавичоккамтон, на ее страницу в соцсетях были подписаны почти 25 тысяч человек.

Согласно данным следствия, незадолго до инцидента девушку подвозил водитель такси. По его словам, она была пьяна и после выхода из авто что-то искала у моста.

При осмотре одежды погибшей в кармане нашли пакет с неизвестным белым порошком, при этом сумки и телефона при ней не оказалось. Повреждений и следов насилия на теле женщины не выявлено.

Причину смерти модели установит экспертиза. Правоохранители выясняют детали и обстоятельства последних часов ее жизни.

Ранее в Таиланде умерла россиянка, попавшая в ДТП.