Москва24 июлВести.Рыбак из тайской провинции Канчанабури обнаружил тело 30-летней модели, плывущее по реке, сообщается на сайте издания Need To Know.
Мужчина увидел человеческое тело в воде вечером 22 июля и тут же вызвал полицию.
Вскоре выяснилась личность погибшей - ею оказалась 30-летняя популярная модель Суканья Тавичоккамтон, на ее страницу в соцсетях были подписаны почти 25 тысяч человек.
Согласно данным следствия, незадолго до инцидента девушку подвозил водитель такси. По его словам, она была пьяна и после выхода из авто что-то искала у моста.
При осмотре одежды погибшей в кармане нашли пакет с неизвестным белым порошком, при этом сумки и телефона при ней не оказалось. Повреждений и следов насилия на теле женщины не выявлено.
Причину смерти модели установит экспертиза. Правоохранители выясняют детали и обстоятельства последних часов ее жизни.
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