Траур объявлен в Таиланде на 15 дней из-за смерти принцессы Власти Таиланда объявили 15-дневный траур после смерти принцессы

Москва12 июн Вести.Траур объявлен в Таиланде на 15 дней в связи со смертью старшей дочери короля, принцессы Баджракитиябхи, сообщает агентство Bloomberg.

Принцесса умерла в возрасте 47 лет после долгой болезни. С декабря 2022 года она находилась в коме.

Пятнадцатидневный траур начался с пятницы, указывает Bloomberg.

В дни траура будут приспущены государственные флаги, а чиновники станут носить черную траурную одежду. Остальным жителям также следует вести себя соответствующим образом, но менять распорядок дня не нужно, отметил премьер страны Анутхин Чанвиракун.

Что касается выполнения наших обязанностей, жизни и работы, все должно продолжаться как обычно уточнил он

В 2025 году в Таиланде уже объявляли траур в связи со смертью королевы-матери Сирикит.