Москва12 июн Вести.Старшая дочь короля Таиланда принцесса Баджракитиябха ушла из жизни в возрасте 47 лет, сообщает газета The Nation со ссылкой на заявление Бюро королевского двора.

Состояние принцессы ухудшилось в мае из-за инфекции в брюшной полости. Она также страдала от низкого кровяного давления, нерегулярного сердцебиения и нарушений свертываемости крови, уточняет газета.

В четверг, 11 июня 2026 года, в 19:48 она мирно скончалась в возрасте 47 лет отмечает The Nation

Состояние принцессы ухудшалось несмотря на то, что врачи оказывали ей необходимую помощь. С декабря 2022 года она находилась в коме.

Бюро королевского двора по распоряжению короля Таиланда Махи Вачиралонгкорну проведет церемонию прощания и окажет покойной принцессе высшие почести.