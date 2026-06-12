Москва12 июнВести.Старшая дочь короля Таиланда принцесса Баджракитиябха ушла из жизни в возрасте 47 лет, сообщает газета The Nation со ссылкой на заявление Бюро королевского двора.
Состояние принцессы ухудшилось в мае из-за инфекции в брюшной полости. Она также страдала от низкого кровяного давления, нерегулярного сердцебиения и нарушений свертываемости крови, уточняет газета.
В четверг, 11 июня 2026 года, в 19:48 она мирно скончалась в возрасте 47 летотмечает The Nation
Состояние принцессы ухудшалось несмотря на то, что врачи оказывали ей необходимую помощь. С декабря 2022 года она находилась в коме.
Бюро королевского двора по распоряжению короля Таиланда Махи Вачиралонгкорну проведет церемонию прощания и окажет покойной принцессе высшие почести.