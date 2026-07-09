Британская певица Бонни Тайлер умерла в возрасте 75 лет после операции Британская певица Бонни Тайлер скончалась в возрасте 75 лет

Москва9 июл Вести.На 76 году жизни скончалась известная британская певица Бонни Тайлер. Об этом сообщает телекомпания BBC.

Семья и команда Бонни с глубокой скорбью сообщают, что Бонни неожиданно скончалась прошлой ночью в больнице в Португалии в результате болезни, от которой она лечилась цитирует издание заявление представителей певицы

Тайлер находилась в больнице после экстренной операции на кишечнике, куда была доставлена еще в мае. Ее ввели в искусственную кому, из которой она вышла в июне. Несмотря на позитивные прогнозы врачей, пойти на поправку звезде так и не удалось.

Тайлер трижды номинировалась на премию "Грэмми", представляла Великобританию на конкурсе песни "Евровидение" в 2013 году, где заняла 19-е место, и была награждена орденом Британской империи за заслуги перед музыкой королевой Елизаветой II в 2023 году. Все это во многом благодаря песне Total Eclipse of the Heart, которая набрала более миллиарда прослушиваний.