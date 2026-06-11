Москва11 июнВести.Итальянская телеведущая и певица Патриция Казелли ушла из жизни в возрасте 66 лет. О смерти артистки 9 июня рассказали в социальных сетях ее близкие.
Церемония прощания пройдет 12 июня в Милане. Последние годы Казелли вела закрытый образ жизни.
В 2024-м стало известно, врачи диагностировали у телеведущей рак легких третьей стадии. Как признавалась журналистам сама Казелли, труднее всего ей было сообщить о болезни своему 17-летнему приемному сыну Франсуа.
Патриция Казелли родилась 13 мая 1960 года в Удине. Ее карьера телеведущей началась уже в 1970-х. Прорывом для нее стал переход на госканал Rai в 1987 году.
Помимо работы на телевидении, Казелли строила музыкальную карьеру, а также принимала участие в съемках фильмов.