Певица Бонни Тайлер вышла из комы Певица Бонни Тайлер вышла из медикаментозной комы спустя 1,5 месяца

Москва16 июн Вести.Британская певица Бонни Тайлер пришла в сознание после полутора месяцев медикаментозной комы. Об этом сообщил представитель артистки газете The Sun.

По его словам, состояние 74-летней исполнительницы улучшается, однако восстановление проходит медленно.

Бонни уже не в коме, но все еще тяжело больна. Ее состояние улучшается, но процесс выздоровления идет медленно рассказал представитель певицы

Отмечается, что Тайлер по-прежнему находится в отделении интенсивной терапии. Ранее врачи уже пытались вывести ее из комы, однако тогда у артистки произошла остановка сердца.

В начале мая певицу ввели в искусственную кому после экстренной операции в больнице города Фару. По данным СМИ, у нее диагностировали перфорацию кишечника и разрыв аппендикса.