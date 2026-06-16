Москва16 июнВести.Британская певица Бонни Тайлер пришла в сознание после полутора месяцев медикаментозной комы. Об этом сообщил представитель артистки газете The Sun.
По его словам, состояние 74-летней исполнительницы улучшается, однако восстановление проходит медленно.
Бонни уже не в коме, но все еще тяжело больна. Ее состояние улучшается, но процесс выздоровления идет медленнорассказал представитель певицы
Отмечается, что Тайлер по-прежнему находится в отделении интенсивной терапии. Ранее врачи уже пытались вывести ее из комы, однако тогда у артистки произошла остановка сердца.
В начале мая певицу ввели в искусственную кому после экстренной операции в больнице города Фару. По данным СМИ, у нее диагностировали перфорацию кишечника и разрыв аппендикса.