Москва29 июл Вести.Певицу МакSим выписали из больницы, куда она была госпитализирована после смерти отца. Об этом артистка рассказала в своем блоге в социальных сетях.

Я уже дома. Госпитализация была краткосрочной. Сейчас нахожусь под наблюдением врачей, рядом мои близкие, и я выполняю все рекомендации, чтобы не перегружать организм и спокойно восстановиться написала певица

В больницу МакSим попала несколько дней назад, помощь медиков ей понадобилась на фоне стресса из-за потери родителя, с которым они были очень близки. Мужчина скончался от онкологии 19 июля 2026 года.