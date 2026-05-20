Москва20 мая Вести.Певице из Австралии Кайли Миноуг дважды диагностировали рак, оба раза она смогла побороть болезнь. Об этом пишет газета Sydney Morning Herald со ссылкой на документальный фильм "Кайли".

Как сообщает газета, впервые артистке диагностировали рак груди в 2005 году. Через год, пройдя удаление опухоли, курс химиотерапии и лучевой терапии, она смогла излечиться.

Во второй раз у меня диагностировали рак в начале 2021 года. Мне удавалось сохранять это в тайне поделилась она в документальном фильме

По словам певицы, она в течение пяти лет хотела рассказать о трудностях, через которые проходила, однако не осмеливалась это сделать и отражала происходящее в своих песнях.

Отмечается, что Миноуг не раскрыла, какой рак был диагностирован у нее во второй раз. При этом артистка уточнила, что болезнь вовремя заметили, поэтому ей удалось вновь излечиться.

Ранее сообщалось, что блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, проходит пятый курс химиотерапии из девяти. У нее диагностирован рак желудка четвертой стадии.