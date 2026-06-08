Автора песен Бритни Спирс и Дуа Липы убили в Лондоне Автор песен Дуа Липы и Бритни Спирс Талай Райли убит в Лондоне

Москва8 июн Вести.Певец, автор песен Бритни Спирс, Дуа Липы и других популярных исполнителей Талай Райли был убит в Лондоне, сообщает Sky News.

Уточняется, что 35-летний обладатель премии "Грэмми" скончался от ножевого ранения. Второй пострадавший мужчина в возрасте около 20 лет, получивший ножевые ранения, остается в больнице.

По подозрению в убийстве были задержаны три человека. Впоследствии 27-летнего мужчину отпустили под залог до завершения дальнейшего следствия, а 24-летний мужчина и 25-летняя женщина были отпущены без предъявления обвинений после допроса в полиции.

Убитый музыкант сотрудничал с Дуа Липой, Бритни Спирс, Элли Голдинг и другими артистами. У него почти 77 тыс. слушателей на Spotify.

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