Москва10 апр Вести.Американский рэпер и диджей Лэнс Тейлор, известный под псевдонимом Afrika Bambaataa, умер на 68-м году жизни. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на источники.

В материале говорится, что музыкант находился в Пенсильвании. Он ушел из жизни около 3.00 по местному времени (10:00 мск).

По данным TMZ, причиной смерти исполнителя стали последствия онкологии.

Артист выпустил первый сингл "Zulu Nation Throwdown" в 1980 году. В 1982 году трек музыканта "Planet Rock" достиг 4-го места в американском R&B-чарте. Творчество Тейлора сыграло весомую роль в формировании хип-хопа.

