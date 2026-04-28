Москва28 апр Вести.Бывший участник британской поп-группы Hot Chocolate, известной своими хитами Brother Louie и You Sexy Thing, Тони Уилсон умер в возрасте 78 лет в Республике Тринидад и Тобаго.

Звезда Hot Chocolate​​​ умер в возрасте 78 лет говорится в публикации The Sun

Отмечается, что исполнитель скончался в своем доме в Республике Тринидад и Тобаго. По данным источника, причина смерти на текущий момент остается неизвестной.

Hot Chocolate, которая исполняла софт-рок с элементами фанка и музыки соул, была создана в 1969 году, а распалась в 1989. Коллектив был основан в Брикстоне (юго-запад Лондона) выходцем с Ямайки Эрролом Брауном и уроженцем Тринидада Тони Уилсоном.