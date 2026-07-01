Москва1 июл Вести.Ушел из жизни Виктор Уиллис — сооснователь и солист диско-группы Village People, образованной в 1977 году. Он был исполнителем хита Y.M.C.A., ставшего любимой песней президента США Дональда Трампа. О случившемся объявили коллеги артиста в Facebook (запрещена в России).

В публикации отмечается, что Уиллис скончался в возрасте 75 лет после "короткой, но агрессивной болезни". Подробности заболевания не раскрываются.

С глубокой скорбью сообщаем о кончине Виктора Уиллиса, солиста группы Village People. Виктор скончался в понедельник, 30 июня 2026 года, после непродолжительной, но стремительно протекавшей болезни. Просим уважать право семьи на частную жизнь говорится в сообщении

Ранее, находясь на военно-морской базе в японском городе Йокосуке, президент США Дональд Трамп исполнил свой фирменный танец перед военнослужащими под песню Y.M.C.A. группы Village People.