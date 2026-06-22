NBC: музыкальный продюсер Клайв Дэвис умер в возрасте 94 лет

NBC: музыкальный продюсер Клайв Дэвис скончался на 95-м году жизни NBC: музыкальный продюсер Клайв Дэвис умер в возрасте 94 лет

Москва22 июн Вести.Американский музыкальный продюсер Клайв Дэвис умер на 95-м году жизни. Об этом сообщает телеканал NBC.

Уточняется, что о смерти продюсера рассказали члены его семьи.

По информации журнала Rolling Stone, Дэвис скончался в собственной постели от возрастной болезни в окружении семьи и близких.

Дэвис был назначен руководителем крупной звукозаписывающей компании Columbia Records в 1967 году. Через девять лет он основал собственный лейбл Arista Records. За свою жизнь продюсер работал с канадским исполнителем Леонардом Коэном, американками Дженис Джоплин и Уитни Хьюстон.