Москва27 мая Вести.В возрасте 96 лет ушел из жизни Дональд Ньюхаус, руководитель одного из крупнейших американских медиахолдингов. Как сообщила газета The New York Times (NYT), Ньюхаус умер в своем доме в штате Нью-Джерси. Смерть наступила от естественных причин на фоне болезни — причиной смерти стала лимфома.

Дональд Ньюхаус вместе со своим братом унаследовал бизнес от своего отца Сэмюэла Ньюхауса, который основал компанию еще в 1922 году. Под руководством Дональда компания превратилась в одну из влиятельнейших медиаструктур: в конце 1990-х совокупный тираж его изданий сделал холдинг третьей по величине газетной сетью в США.

Информацию о кончине магната подтвердил его сын Стивен Ньюхаус, занимающий пост сопрезидента Advance Publications.