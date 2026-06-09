Лауреат Пулитцеровской премии, историк Гордон Вуд погиб в США NYT: в США погиб лауреат Пулитцеровской премии, историк Гордон Вуд

Москва9 июн Вести.Историк Американской революции, лауреат Пулитцеровской премии Гордон Вуд погиб в возрасте 92 лет. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на дочь исследователя.

Уточняется, что историка сбила машина на парковке супермаркета в США.

[Гордон Вуд] скончался в больнице после того, как его сбил автомобилист в Ист-Провиденсе говорится в публикации

Вуд считается одним из ведущих историков США, он специализировался на эпохе Американской революции и становлении Соединенных Штатов. Пулитцеровскую премию по истории он получил в 1993 году за книгу "Радикализм Американской революции".

В феврале на 101-м году жизни скончался российский историк и публицист Рой Медведев. Причиной смерти стала сердечная недостаточность.