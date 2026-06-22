Москва22 июн Вести.Крупный американский экономист Алан Гринспен, который 18 лет возглавлял Федеральную резервную систему США (ФРС), умер в возрасте 100 лет, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на его жену Андреа Митчелл.

Гринспен возглавлял ФРС с 1987 по 2006 год, на эти годы пришелся бурный рост американской экономики и фондового рынка. В то же время его критиковали за решения, создавшие условия для мирового финансового кризиса 2007-2008 годов.

Алан скончался сегодня утром у нас дома в возрасте 100 лет от осложнений болезни Паркинсона цитирует телеканал заявление Митчелл

Она отметила блестящий ум и доброту Гринспена.

Гринспен родился 6 марта 1926 года в районе Вашингтон-Хайтс в Нью-Йорке, учился на экономиста в Нью-Йоркском университете, был близким другом писательницы Айн Рэнд. Он занял второе место по продолжительности пребывания на посту председателя Федеральной резервной системы США.

Сейчас ФРС США возглавляет Джером Пауэлл.