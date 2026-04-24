Минюст США прекратил расследование дела Пауэлла и передал его в ФРС Минюст США прекратил уголовное преследование главы ФРС Пауэлла

Москва24 апр Вести.Генеральный инспектор Федеральной резервной системы (ФРС) США займется проверкой превышения сметы на реконструкцию штаб-квартиры регулятора, в чем был обвинен глава организации Джером Пауэлл. Об этом заявили в американском министерстве юстиции.

Федеральный прокурор в Вашингтоне Жанин Пирро объявила о приостановке уголовного расследования. Информацию о превышении расходов должны будут проверить во внутреннем надзорном органе регулятора.

Сегодня утром генеральному инспектору Федеральной резервной системы было поручено тщательно изучить многомиллиардное превышение расходов на строительные работы написала Пирро в соцсети X

Глава ФРС Джером Пауэлл подвергается нападкам и обвинениям с начала 2026 года. Его деятельность критиковал президент США Дональд Трамп. В поддержку главы регулятора высказывались представители центробанков 11 стран.