Москва18 мая Вести.Минюст США переведет почти 1,8 миллиарда долларов во вновь созданный Фонд жертв политизации правосудия, сообщило ведомство на официальном сайте.

Фонд был создан по соглашению между президентом США Дональдом Трампом, Минюстом и Налоговой службой США в рамках урегулирования скандала об утечке налоговых деклараций Трампа.

Государственные механизмы никогда не должны использоваться как оружие против любого американца, и наше Министерство намерено исправить прошлые ошибки, гарантируя, что это никогда не повторится снова. В рамках этого урегулирования мы создаем законный процесс для жертв злоупотребления правовыми механизмами и политизации, чтобы они могли быть выслушаны и добиться справедливости