Экс-помощник Трампа получит $1,25 млн в качестве компенсации за слежку ФБР

Москва23 апр Вести.Министерство юстиции урегулировало иск на сумму 1,25 млн долларов от бывшего помощника президента США Дональда Трампа Картера Пейджа в рамках дела о слежке за ним со стороны ФБР, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на источник.

Пейдж работал в предвыборном штабе Трампа в 2016 году. В 2020 году, согласно заявлениям экс-помощника американского лидера, он подвергся незаконному шпионажу со стороны ФБР, расследовавшего якобы вмешательство России в выборы в США.

Все обвинения в связях с Москвой Пейдж отрицал. Он направил в Верховный суд (ВС) США апелляцию после того, как нижестоящие суды отклонили его иск. Пока она находилась на рассмотрении, администрация Трампа сообщила ВС, что достигла соглашения с Пейджем по его искам против федерального правительства.

Конкретная сумма сделки в документах суда не указывается, однако, по словам анонимного источника агентства, речь идет о договоре на 1,25 млн долларов.

Ранее Трамп заявил, что попытка обвинить Россию во вмешательстве президентские выборы в США обернулась фальсификацией расследования.