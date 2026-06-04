Москва4 июн Вести.Экс-советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон признал вину по одному из пунктов дела о незаконном хранении секретных документов, сообщил телеканал Fox 2 со ссылкой на источник.

Уточняется, что Болтон пошел на этот шаг в рамках сделки с Минюстом США. Благодаря ей экс-советник Трампа может избежать тюремного заключения, однако окончательное наказание определит суд.

Джон Болтон согласился признать себя виновным по одному пункту обвинения в незаконном хранении секретных материалов в рамках сделки с Министерством юстиции... Сделка позволит урегулировать уголовное дело… По условиям соглашения, Болтон также должен будет выплатить штраф в размере 2,25 миллиона долларов говорится в публикации

В августе 2025 года агенты Федерального бюро расследований (ФБР) США провели в доме Джона Болтона обыск по делу о секретных документах, которые он мог включить в свою книгу "Комната, где это произошло".

Месяц спустя издание Politico заявило, что в ходе обыска у Болтона обнаружили несколько папок с пометкой "конфиденциально", внутри которых были документы с грифом "секретно".

В октябре того же года Болтону предъявили обвинения по делу. По данным источников CNN, бывшего советника главы Белого дома обвиняли в передаче строго секретной информации жене и дочери через электронную почту.