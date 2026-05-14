Трамп оставил письмо для Вэнса на случай, если "что-то случится" Трамп написал послание Вэнсу на всякий случай

Москва14 мая Вести.Президент США Дональд Трамп оставил письмо вице-президенту Джей Ди Вэнсу в ящике письменного стола в Овальном кабинете Белого дома на случай, если с американским лидером что-то случится. Об этом рассказал заместитель помощника президента Соединенных Штатов Себастьян Горка в интервью New York Post (NYP).

По словам представителя Белого дома, у него нет опасений по поводу того, что Трамп может стать целью покушения со стороны иностранного противника.

В ящике стола Resolute Desk лежит письмо, адресованное вице-президенту на случай, если с ним [Трампом] что-нибудь случится заявил Горка

Американский лидер в апреле был эвакуирован с ужина в Белом доме после звуков стрельбы. Задержанному в результате инцидента Коулу Аллену предъявили обвинения в покушении на убийство Трампа. Он не признал себя виновным.