Обвинявшего Трампа спецпрокурора могут проверить на лжесвидетельство NYT: в США просят проверить обвинявшего Трампа спецпрокурора на лжесвидетельство

Москва23 июл Вести.Бывшего спецпрокурора США Джека Смита могут проверить на предмет лжесвидетельства в ходе попытки привлечь американского президента Дональда Трампа к уголовной ответственности. С такой просьбой в Минюст США обратился председатель юридического комитета палаты представителей США Джим Джордан, сообщает The New York Times со ссылкой на текст обращения.

Джим Джордан в среду попросил министерство юстиции расследовать, давал ли бывший спецпрокурор Джек Смит ложные показания, когда выступал касательно своего расследования попыток президента Трампа отменить результаты выборов 2020 года говорится в публикации

В частности, речь идет о выступлении Смита в декабре 2025 года. По мнению Джордана, бывший спецпрокурор под присягой умышленно солгал, отвечая на вопрос конгрессменов о его попытках получить информацию о данных звонков и сообщений 44 законодателей, которые связывались с самим Трампом и его окружением. Теперь республиканцы убеждены, что это Конгресс сознательно ввели в заблуждение.

Сторона защиты в свою очередь заявила, что обращение председателя комитета "основано на ложных претензиях", а республиканцев обвинили в умышленном вырывании ответов из контекста. Адвокаты утверждают, что Смит отвечал на вопросы честно.

Мистер Смит давно заявлял, что ожидает судебного преследования... Уголовные предписания – это рекомендации, не имеющие юридической силы и не обязательно влекущие за собой судебное преследование или даже расследование уточнили авторы статьи

Однако, отметили журналисты NYT, обращение Джордана с высокой долей вероятности может привлечь внимание Трампа и усилить давление внутри ведомства, чтобы привлечь Смита к ответственности как человека, которого глава Белого дома считает "организатором политически мотивированной атаки на него и его сторонников".