Москва21 мая Вести.Соратнице американского спецпрокурора Джека Смита, пытавшегося привлечь президента США Дональда Трамп к уголовной ответственности, Кармен Лайнбергер вменяют в вину кражу конфиденциальной информации и ее пересылку под видом рецептов десертов.

Об этом в соцсети Х сообщил директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кэш Патель.

Кармен Лайнбергер, предположительно, отправила по электронной почте конфиденциальные материалы на личный электронный адрес, замаскировав их под рецепты десертов, чтобы скрыть от поисковых запросов говорится в сообщении главы ФБР

Он отметил, что работавшая управляющим помощником прокурора США и поддерживавшая его расследование Лайнбергер обвиняется по четырем эпизодам за воровство закрытых документов.

Джек Смит с ноября 2022 года возглавлял расследования в отношении Трампа, в том числе дела о незаконном хранении секретных документов и попытке отменить результаты президентских выборов 2020, на которых победу одержал демократ Джо Байден.

После того, как Трамп вернулся в Белый дом и вновь стал президентом США, делопроизводства под руководством Смита прекратились, поскольку, согласно американским законам, привлекать действующего главу государства к ответственности нельзя. В январе прошлого года Смит ушел в отставку аккурат перед инаугурацией Трампа.