Москва21 апрВести.Министр труда США Лори Чавес-Деример отправлена в отставку на фоне сообщений о ее неподобающем поведении. Заявление об отставке министра разместил в соцсети X директор по связям Белого дома Стивен Чун.
Министр труда Лори Чавес-Деример оставит должность в администрации и перейдет на работу в частный сектор. Временно исполняющим обязанности главы Минтруда назначен Кит Сондерлинг.уточняет Чун
СМИ сообщили о предстоящей отставке Чавес-Деример в связи с расследованием, согласно которому сотрудники министерства подали в отношении нее гражданский иск из-за того, что она вступила в романтическую связь с охранником, а также злоупотребляла алкоголем на рабочем месте.
Чавес-Деример оказалась уже третьим руководителем федерального ведомства, отправленным в отставку за время второго президентского срока Дональда Трампа.
Трамп заявил 5 марта, что Кристи Ноэм покинет пост главы министерства внутренней безопасности США.
А 2 апреля Трамп подтвердил отставку министра юстиции, генерального прокурора Пэм Бонди.