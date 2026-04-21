Москва21 апр Вести.Министр труда США Лори Чавес-Деример отправлена в отставку на фоне сообщений о ее неподобающем поведении. Заявление об отставке министра разместил в соцсети X директор по связям Белого дома Стивен Чун.

Министр труда Лори Чавес-Деример оставит должность в администрации и перейдет на работу в частный сектор. Временно исполняющим обязанности главы Минтруда назначен Кит Сондерлинг. уточняет Чун

СМИ сообщили о предстоящей отставке Чавес-Деример в связи с расследованием, согласно которому сотрудники министерства подали в отношении нее гражданский иск из-за того, что она вступила в романтическую связь с охранником, а также злоупотребляла алкоголем на рабочем месте.

Чавес-Деример оказалась уже третьим руководителем федерального ведомства, отправленным в отставку за время второго президентского срока Дональда Трампа.

Трамп заявил 5 марта, что Кристи Ноэм покинет пост главы министерства внутренней безопасности США.

А 2 апреля Трамп подтвердил отставку министра юстиции, генерального прокурора Пэм Бонди.