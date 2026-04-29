Бывшему директору ФБР Коми предъявили обвинения в угрозах Трампу Экс-главе ФБР Джеймсу Коми предъявили обвинения из-за фото с угрозами Трампу

Москва29 апр Вести.Экс-директору Федерального бюро расследований (ФБР) США Джеймсу Коми предъявили обвинения в публикации угроз в адрес американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ федерального суда Восточного округа Северной Каролины.

Обвинения связаны с публикацией Коми в соцсети Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Джеймс Брайан Коми - младший сознательно и намеренно выступил с угрозой лишить жизни и нанести телесные повреждения президенту Соединенных Штатов, разместив... фотографию ракушек, выложенных в виде цифр "86 47" указано в документе

Данный набор цифр, как отмечается, обладает сленговым значением, 86 можно интерпретировать как "избавиться". При этом 47, в свою очередь, может быть указанием на Трампа, который является 47-м президентом США.

Американский Минюст в сентябре 2025 года уже предъявлял Коми обвинения в даче ложных показаний и препятствовании правосудию.