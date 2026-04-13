Москва13 апр Вести.Бывший директор ЦРУ Джон Бреннан, занимавший этот пост при президенте Бараке Обаме, заявил, что действующий президент США Дональд Трамп "неуравновешен" и должен уйти в отставку. Бреннан призвал к применению 25-й поправки к Конституции США, которая позволяет отстранить главу государства от должности в случае его неспособности выполнять свои обязанности.

Экс-глава ЦРУ обвинил Трампа в намеренном искажении фактов и постоянной лжи, особенно в контексте его заявлений об Иране. Бреннан считает, что, несмотря на веру людей в слова, "история имеет тенденцию повторяться", намекая на негативные последствия для страны из-за действий президента.