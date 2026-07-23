Трамп предупредил об угрозе нового шатдауна правительства в сентябре Трамп допустил приостановку работы правительства США в сентябре из-за шатдауна

Москва23 июл Вести.Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил о возможном наступлении в сентябре этого года шатдауна — приостановки деятельности федерального правительства из-за недостатка финансирования.

В сентябре произойдет приостановка работы приводит РИА Новости слова главы Белого дома

Последний к настоящему времени частичный шатдаун в США завершился 1 мая после подписания Трампом закона о выделении средств для Министерства внутренней безопасности. До этого на протяжении двух месяцев ведомство функционировало в ограниченном режиме из-за отсутствия согласованного финансирования.

Ранее, в конце 2025 года, США пережили самый длительный перерыв в работе правительства за всю историю страны, который продолжался 43 дня — с 1 октября по 12 ноября. Он завершился после того, как законодатели достигли договоренности о временном продлении финансирования.