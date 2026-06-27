Трамп выступил за суровое наказание для своего экс-советника по нацбезопасности Трамп выразил надежду на суровый приговор для Болтона

Москва27 июн Вести.Экс-советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон должен получить суровое наказание. Об этом в соцсети Truth Social написал глава Белого дома Дональд Трамп.

Американский лидер назвал своего экс-советника по нацбезопасности "крайне глупым, неуравновешенным и некомпетентным".

Он ужасный человек, безумец, который хотел только сеять смуту и ​​разжигать войны. Он был безответственным распространителем смерти и разрушения, куда бы ни пошел. Надеюсь, с ним поступят сурово написал Трамп

В августе 2025 года агенты Федерального бюро расследований США провели в доме Болтона обыск по делу о секретных документах, которые он мог включить в свою книгу "Комната, где это произошло". В ходе обыска у Болтона обнаружили несколько папок с пометкой "конфиденциально", внутри которых были документы с грифом "секретно". В октябре того же года ему предъявили обвинения по делу. По данным источников CNN, бывшего советника главы Белого дома обвиняли в передаче строго секретной информации жене и дочери через электронную почту. В июне этого года Джон Болтон признал вину по одному из пунктов дела о незаконном хранении секретных документов,