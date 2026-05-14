Аналитик Колташов предположил возможное место следующего покушения на Трампа Аналитик Колташов рассказал об инструкциях Трампа на случай его убийства

Москва14 мая Вести.Президент США Дональд Трамп передал вице-президенту Джей Ди Вэнсу письменные распоряжения, которые вступят в силу при его смерти. Об этом сообщил советник Белого дома по противодействию терроризму Себастьян Горка в беседе с подкастом Pod Force One. Военный аналитик Василий Колташов в комментарии для "МК" отметил, что Трамп сам спровоцировал угрозы своим стилем поведения и обоснованно опасается за жизнь.

Горка уточнил, что документ хранится в ящике стола Resolute в Овальном кабинете. Его суть частично совпадает с прежними высказываниями Трампа: в январе 2026 года глава государства заявил, что при покушении от Ирана "целая страна будет уничтожена".

Как указано в материале "МК", ответный удар по предполагаемым заказчикам покушения на Трампа в 2024 году уже нанесен. Источники указывают на ликвидацию иранского чиновника, заподозренного в подготовке атаки на кандидата в президенты, в марте 2026 года во время операции "Эпическая ярость".

Заявление о передаче инструкций Вэнсу прозвучало на фоне двухдневного визита Трампа в Китай, где среди тем обсуждался и иранский вопрос. Горка намекнул на возможный интерес Пекина к устранению лидера США. По его словам, достаточно распылить что-то в воздухе, и "через 30 дней президент может заболеть".

Василий Колташов объясняет угрозы действиями Трампа. Он напомнил, как американский лидер похитил президента Венесуэлы Николаса Мадуро, "санкционировал многочисленные убийства, в том числе иностранных граждан", а также "совершил неспровоцированную незаконную агрессию против Ирана".

По мнению аналитика, противники Трампа — как внешние, так и внутренние. Демократы его ненавидят, а угроза убийства реальна.

Убить, кстати, могут и украинцы. Они очень злы на него, и у них довольно разветвлённая сеть фанатиков. Есть организации, которые воспитывают в духе неонацизма, там допускаются нацистские приветствия, осваивается нацистская идеология. Сейчас эти организации с ненавистью смотрят на Трампа как на предателя. Зеленский просто даст добро — и СБУ организует покушение отметил Колташов

Военный аналитик предупреждает о рисках на фоне чемпионата мира по футболу в США. Массовые события, включая матчи, опасны даже за бронестеклом: невозможно всн проконтролировать, охрана может подвести, а полиция — подставить "козла отпущения". Трампу стоит избегать толпы и публичных акций, заключил эксперт.