Москва30 июн Вести.Власти США потребовали от американской разведки составить список целей для шпионажа, а также потенциальных кандидатов для вербовки в агенты. Об этом со ссылкой на источники сообщает издание The New York Times.

По данным журналистов, ФБР и ЦРУ считают, что составление подобных списков может поставить под угрозу разведывательные операции.

Администрация Трампа требует, чтобы сотрудники американской разведки передали имена всех целей для шпионажа за рубежом, включая подозреваемых в шпионаже и потенциальных рекрутов, чтобы создать общий список, который, как опасаются некоторые чиновники, может быть использован не по назначению или скомпрометировать операции отмечает издание

Кроме того, спецслужбы опасаются утечки списка. Особенно потому, что на пост исполняющего обязанности главы Национальной разведки США был назначен Уильям Пулти, который ранее работал в управлении жилищного финансирования и никогда не имел дела с секретной информацией.