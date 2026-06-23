CNN узнал о массовых сокращениях в Нацразведке США CNN: в офисе директора Нацразведки США идут массовые увольнения

Москва23 июн Вести.Исполняющий обязанности директора Национальной разведки Билл Пулти инициировал масштабное сокращение численности персонала в аппарате ведомства.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. При этом собеседник телеканала не привел подробностей о количестве сокращенных рабочих мест.

Источник сообщил CNN, что Национальный контртеррористический центр (NCTC) и Национальный центр контрразведки и безопасности, как ожидается, сильно пострадают от сокращений говорится в материале

Президент США Дональд Трамп, как отмечается, назначая Пулти на должность, рассчитывал, что тот сократит сотни сотрудников.

Американский лидер объявил о назначении Пулти 2 июня. Он добавил, что тот сохранит за собой должность в агентстве жилищного финансирования и ипотечных агентств Fannie Mae и Freddie Mac.