Москва29 июл Вести.Сенат Конгресса Соединенных Штатов утвердил назначение Джея Клейтона на должность директора американской Национальной разведки. Трансляция заседания велась телеканалом C-SPAN.

За кандидатуру Клейтона проголосовал 51 сенатор, против выступили 47 человек. Для его утверждения требовалось более 50 голосов.

11 июля американский лидер Дональд Трамп заявил о выдвижении кандидатом на пост директора Нацразведки юриста и экс-директора комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) Штатов Джея Клейтона. 28 июля Сенат предварительно одобрил кандидатуру Клейтона на соответствующую должность.

Ранее пост главы американской национальной разведки занимала Тулси Габбард. Она сообщила о своей отставке 22 мая, объяснив свое решение тем, что она должна заботиться о заболевшем муже – у него диагностировали крайне редкую форму рака костей.