Москва11 июл Вести.Исполняющий обязанности (и.о.) директора Национальной разведки США Билл Пулти заявил, что в ведомстве пройдет новая волна увольнений.

В конце июня телеканал CNN сообщал, что, "встав за штурвал" Нацразведки США, Палти инициировал масштабное сокращение численности персонала в ее аппарате.

Национальная разведка США работает более эффективно и результативно, чем когда-либо прежде, и сегодня мы начали третий раунд сокращения избыточного или некритически важного персонала написал и. о. ведомства в соцсети Х

Должность руководителя Нацразведки США стала вакантной после того, как в мае в отставку подала Тулси Габбард. Она объяснила свой уход тем, что ей нужно быть с тяжело болеющим мужем, однако политические аналитики отмечали ее разногласия с президентом США Дональдом Трампом, а также конфликт с Центральным разведывательным управлением (ЦРУ).

Американский лидер 2 июня объявил, что Пулти станет новым директором Нацразведки США.

Параллельно с этим массовые увольнения идут в другом ведомстве США – Пентагоне. "Зачистку" кадров в военном министерстве ведет его глава, Пит Хегсет. Как писала газета The Daily Mail, чиновники жалуются на то, что тот деморализует весь Пентагон авторитарным стилем управления и фразой "потому что я так сказал".