Atlantic: командующий силами США в Европе и Африке объявит об отставке

Atlantic: командующий армией США в Европе и Африке Донахью уйдет в отставку Atlantic: командующий силами США в Европе и Африке объявит об отставке

Москва24 июн Вести.Командующий армией США в Европе и Африке и сухопутными войсками НАТО Кристофер Донахью 24 июня объявит о своем намерении уйти в отставку летом. Об этом сообщил со ссылкой на собственные источники журнал The Atlantic.

Как рассказали нам два знакомых с ситуацией источника, Донахью, как ожидается, ... (в среду. – Прим. ред.) объявит, что покинет свой пост позднее этим летом говорится в материале издания

Журнал утверждает, что Донахью стал "последней жертвой кадровых чисток в высших эшелонах вооруженных сил, проводимых военным министром [США] Питом Хегсетом".

Внезапный уход Донахью, пробывшего на этой должности всего 18 месяцев, является еще одним признаком перемен отмечают авторы статьи

Согласно публикации, Хегсет "пытается вытеснить" в том числе тех, кто причастен к катастрофическому выходу сил США из Афганистана в 2021 году. Донахью, отмечает журнал, был последним американским военнослужащим, покинувшим страну.

В мае 2025 года Пентагон начал новое разбирательство по выводу войск США из Афганистана администрацией бывшего президента страны Джо Байдена. Тогда Хегсет напомнил, что хаотичный вывод американского контингента из Афганистана привел к гибели 13 военнослужащих США и 170 гражданских лиц во время теракта в аэропорту Кабула.

Цель расследования – получить доступ ко всем необходимым документам, выявить причины принятия решения о выводе войск и раскрыть обстоятельства игнорирования определенных мер защиты Вооруженных сил США.