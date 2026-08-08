Москва8 авг Вести.Военное министерство США отстранило от командования генерал-лейтенанта Чарльза Костанцу, возглавлявшего 5-й армейский корпус, который осуществляет военную поддержку Украины.

Отстранение генерала от должности произошло за два месяца до планового завершения его полномочий сообщает телеканал ABC News со ссылкой на представителя сухопутных войск.

Обстоятельства произошедшего пока не раскрываются. Согласно данным источника вещателя, отстранение Костанцы не связано с широкой кампанией шефа Пентагона Пита Хегсета по реструктуризации военного руководства и не несет политической подоплеки.

Преемник Костанцы — генерал-майор Томас Фелтей — уже прошел утверждение в Сенате. Плановая передача командования была намечена на октябрь.

5-й армейский корпус отвечает за координацию действий американских сухопутных сил и контроль над операциями в Европе. Базируясь в Польше, корпус с 2022 года играет ключевую роль в поддержке Киева и управлении военным присутствием США на восточном фланге НАТО. Костанца возглавлял корпус с апреля 2024 года.

Отстранение Костанцы вписывается в длинную череду кадровых чисток в американском военном руководстве, которую инициировал в этом году Пит Хегсет. Одним из первых высокопоставленных лиц министерства под удар попал начальник штаба Сухопутных войск генерал Рэнди Джордж, которого глава ведомства отправил в отставку вслед за несколькими другими старшими офицерами. В июне должности лишился командующий армией США в Европе и Африке и сухопутными войсками НАТО Кристофер Донахью.

Как писала газета The Daily Mail, Хегсет подрывает моральный дух американского военного ведомства авторитарным стилем руководства и тотальным нежеланием выслушивать критику.