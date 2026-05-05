Хегсет предложил генералу Боперу возглавить миссию при НАТО по поддержке Украины

Стал известен претендент на должность главы миссии при НАТО по поддержке Украины Хегсет предложил генералу Боперу возглавить миссию при НАТО по поддержке Украины

Москва5 мая Вести.Глава Пентагона Пит Хегсет предложил кандидатуру генерал-майора Гийома Бопера в качестве руководителя миссии НАТО по поддержке Украины.

Соответствующий комментарий размещен на сайте американского военного ведомства.

Генерал-майор армии Гийом Бопер представлен к назначению на звание генерал-лейтенанта с назначением на должность командующего группой содействия безопасности Украины / Миссией НАТО по содействию безопасности и обучению для Украины (в рамках операции Atlantic Resolve) в Германии говорится в заявлении

В настоящее время Бопер занимает пост начальника штаба Командования специальных операций США (USSOCOM), расположенного на авиабазе Макдилл в штате Флорида.

В конце апреля американский лидер Дональд Трамп прокомментировал ситуацию на Украине, возложив ответственность за происходящее там на европейские страны НАТО.

По словам главы Белого дома, именно их действия привели к "полному бардаку" в постсоветской республике.