Москва5 маяВести.Глава Пентагона Пит Хегсет предложил кандидатуру генерал-майора Гийома Бопера в качестве руководителя миссии НАТО по поддержке Украины.
Соответствующий комментарий размещен на сайте американского военного ведомства.
Генерал-майор армии Гийом Бопер представлен к назначению на звание генерал-лейтенанта с назначением на должность командующего группой содействия безопасности Украины / Миссией НАТО по содействию безопасности и обучению для Украины (в рамках операции Atlantic Resolve) в Германииговорится в заявлении
В настоящее время Бопер занимает пост начальника штаба Командования специальных операций США (USSOCOM), расположенного на авиабазе Макдилл в штате Флорида.
В конце апреля американский лидер Дональд Трамп прокомментировал ситуацию на Украине, возложив ответственность за происходящее там на европейские страны НАТО.
По словам главы Белого дома, именно их действия привели к "полному бардаку" в постсоветской республике.