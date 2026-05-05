Москва5 маяВести.Глава Пентагона Пит Хегсет предложил кандидатуру генерал-майора Гийома Бопера в качестве руководителя миссии НАТО по поддержке Украины.

Соответствующий комментарий размещен на сайте американского военного ведомства.

Генерал-майор армии Гийом Бопер представлен к назначению на звание генерал-лейтенанта с назначением на должность командующего группой содействия безопасности Украины / Миссией НАТО по содействию безопасности и обучению для Украины (в рамках операции Atlantic Resolve) в Германии

говорится в заявлении

В настоящее время Бопер занимает пост начальника штаба Командования специальных операций США (USSOCOM), расположенного на авиабазе Макдилл в штате Флорида.

В конце апреля американский лидер Дональд Трамп прокомментировал ситуацию на Украине, возложив ответственность за происходящее там на европейские страны НАТО.

По словам главы Белого дома, именно их действия привели к "полному бардаку" в постсоветской республике.