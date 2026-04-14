Главы Пентагона снова не будет на встрече с контактной группой по Украине

Москва14 апр Вести.Министр войны США Пит Хегсет снова пропустит встречу контактной группы по Украине, которая состоится на этой неделе в форматие . Об этом пишет Politico со ссылкой на двух американских чиновников.

По данным издания, вместо Хегсета на встрече будет присутствовать его заместитель по политическим делам Элбридж Колби. Также было и во время заседания группы в феврале 2026 года.

Авторы статьи отметили, что отсутствие министра на встрече говорит о смене приоритетов администрации президента США Дональда Трампа. Теперь американские власти ждут, что Европа возьмет на себя более значительную долю поддержки киевского режима.