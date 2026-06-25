Москва25 июн Вести.Генерал армии США Кристофер Донахъю, руководящий американскими сухопутными войсками в Европе и Африке, а также объединенным командованием сухопутных войск НАТО, покинет свой пост 2 июля. Об этом сообщила официальный представитель сухопутных войск США Синтия Смит.

Генерал Кристофер Донахъю… сложит свои полномочия 2 июля 2026 года заявила она

По словам Смит, временно исполняющим обязанности будет назначен замглавы сухопутных войск в Европе и Африке генерал Кристофер Норрис.

Сухопутные войска благодарят генерала Донахъю за его руководство отметила она

Как пишут американские СМИ, Пентагон не объяснил, почему генерал покинул свой пост.

Ранее журнал The Atlantic назвал Донахью "последней жертвой кадровых чисток в высших эшелонах вооруженных сил, проводимых военным министром [США] Питом Хегсетом". По данным издания, глава Пентагона "пытается вытеснить" в том числе тех, кто причастен к катастрофическому выходу сил США из Афганистана в 2021 году. Донахью, подчеркивает журнал, был последним американским военнослужащим, покинувшим ту страну.