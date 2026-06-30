Daily Mail: Хегсет деморализует весь Пентагон фразой "потому что я так сказал" DM: чиновники Пентагона жалуются на авторитарный стиль руководства Хегсета

Москва30 июн Вести.Глава Пентагона Пит Хегсет подрывает моральный дух американского военного ведомства авторитарным стилем руководства. На любую критику в свой адрес Хегсет отвечает фразой "потому что я так сказал", пишет газета The Daily Mail (DM).

Моральный дух в Пентагоне упал до самого низкого уровня, поскольку Хегсет постоянно отвечает чиновникам, которые критикуют стиль его управления, фразой "потому что я так сказал".

Он позволяет... своему эго принимать решения. Для Пита это всегда просто - "потому что я так сказал". Никакого участия, никаких "давайте обсудим это". Все будет только так, как он решил приводит DM слова одного чиновника

По словам собеседников DM, кадровая чистка в Пентагоне, произошедшая без объяснения причин, не только деморализовала тех, кто потерял работу, но и внесла путаницу в ряды военнослужащих.

Хегсет создал свою собственную альтернативную реальность, а череда беспричинных увольнений высокопоставленных сотрудников Пентагона дестабилизировала тысячи военных, отметили источники газеты.

Одним из самых обескураживающих решений Хегсета стало увольнение командующего сухопутными войсками США в Европе и Африке генерала Кристофера Донахью, который покинет пост 2 июля. Этот шаг - "удар под дых [для Донахью]", пояснил источник.

Однако представитель Пентагона опроверг версию об увольнении Донахью и подчеркнул, что генерал принял решение уйти в отставку самостоятельно.

Доханью стал одним из тех, кого накрыла волна кадровых перестановок, которую запустил Хегсет. Как сообщал журнал The Atlantic, увольнение 56-летнего генерала связано с начатыми Хегсетом чистками в командном составе, который причастен к хаотичному выводу войск США из Афганистана в 2021 году. Донахью оказался последним американским военнослужащим, покинувшим эту страну.

В мае 2025 года военное министерство инициировало новое разбирательство по вопросу вывода американских войск из Афганистана при администрации бывшего президента США Джо Байдена.

Глава Пентагона напомнил тогда, что хаотичный вывод американского контингента из Афганистана в апреле 2021 года привел к гибели 13 военнослужащих США и 170 гражданских лиц во время теракта в аэропорту Кабула.

Хегсет заявил ранее о сокращении генеральского корпуса минимум на 20%. По данным СМИ, из-за масштабных отставок и вмешательства в продвижение по службе высшие офицеры опасаются за свою карьеру и принимают решения с оглядкой на то, как их действия могут быть восприняты руководством.