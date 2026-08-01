Politico узнало о возможной новой роли Пентагона в "группе поддержки" Украины Politico: Пентагон откажется от главенствующей роли в Группе содействия Украине

Москва1 авг Вести.США планируют передать лидерство в Группе содействия Украине в области безопасности (ГСУ) другому партнеру по НАТО.

Процесс передачи лидерства может занять до одного года, однако это не повлияет на текущую работу американской стороны с Киевом, сообщает издание Politico со ссылкой на источники.

Украинские чиновники выражают обеспокоенность в связи с предстоящими изменениями. По их мнению, смена лидера Группы содействия может негативно повлиять на оружейные поставки.

По словам представителя Киева, возможности США в области спутниковой разведки, целеуказания и логистики, включая использование тяжелых транспортных самолетов, остаются для Украины незаменимыми.

Группа образована в 2022 году под руководством Пентагона в рамках командования Вооруженных сил США в Европе (USAFE), штаб которого находится на немецкой авиабазе Рамштайн. В ее составе, по данным на 2023 год, числились 300 американских офицеров.

Основные задачи Группы содействия Украине включают координацию поставок вооружения Киеву, обучение украинских военных и предоставление разведданных.

Военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов ранее предположил, что Украина может получить от США не больше 10-20 ракет для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.

31 июля президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон еще не дал согласия на передачу Киеву технологий для производства комплексов Patriot, а также крылатых ракет Tomahawk.