Москва1 авгВести.США планируют передать лидерство в Группе содействия Украине в области безопасности (ГСУ) другому партнеру по НАТО.
Процесс передачи лидерства может занять до одного года, однако это не повлияет на текущую работу американской стороны с Киевом, сообщает издание Politico со ссылкой на источники.
Украинские чиновники выражают обеспокоенность в связи с предстоящими изменениями. По их мнению, смена лидера Группы содействия может негативно повлиять на оружейные поставки.
По словам представителя Киева, возможности США в области спутниковой разведки, целеуказания и логистики, включая использование тяжелых транспортных самолетов, остаются для Украины незаменимыми.
Группа образована в 2022 году под руководством Пентагона в рамках командования Вооруженных сил США в Европе (USAFE), штаб которого находится на немецкой авиабазе Рамштайн. В ее составе, по данным на 2023 год, числились 300 американских офицеров.
Основные задачи Группы содействия Украине включают координацию поставок вооружения Киеву, обучение украинских военных и предоставление разведданных.
Военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов ранее предположил, что Украина может получить от США не больше 10-20 ракет для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.
31 июля президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон еще не дал согласия на передачу Киеву технологий для производства комплексов Patriot, а также крылатых ракет Tomahawk.