Богданов: Габбард отправила в утиль свою карьеру, потому что выбирала компромисс Богданов: Габбард - пример политика, отправившего в утиль свою карьеру

Москва23 мая Вести.Уходящая в отставку с поста главы Национальной разведки США Тулси Габбард разрушила свою политическую карьеру из-за собственной непоследовательности. Такое мнение выразил журналист ИС "Вести" Валентин Богданов в своем Telegram-канале.

По его словам, Габбард постоянно выбирала путь компромисса. В результате ее взгляды престали находить поддержку и у республиканцев, и у демократов.

Тулси Габбард- это пример политика, который сам отправил в утиль свою карьеру и любые перспективы, потому что бесконечно выбирал путь компромисса и поступался принципами, которые и открыли в политику путь. Эта вечная своя среди чужих и чужая среди своих окончательно лишилась шансов на политическое будущее внутри имеющейся в США двухпартийной системы. Ни республиканцам, ни демократам она больше не нужна... Ее потолок теперь - политическое блогерство. "Такер Карлсон в юбке". И на минималках отметил Богданов

Глава Национальной разведки США Тулси Габбард перед своим уходом в отставку намерена раскрыть сведения о некоторых громких внутренних расследованиях, сообщает издание The Daily Wire.